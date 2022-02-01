Стало известно, где и когда состоится следующая встреча лидеров «нормандской четверки»

Главное: Следующая встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине. Запланирована она на 10 февраля.

Детали: Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что следующая встреча советников «нормандской четверки» состоится в Берлине. Об этом шла речь на брифинге.

«Как вы знаете, Франция и Германия активно занимаются этим вопросом (урегулированием ситуации вокруг Украины), советники по национальной безопасности встретились в нормандском формате несколько дней назад. 10 февраля будет еще один раунд в Берлине», — заявил он.

При этом де Ривьер добавил, что Франция будет делать все возможное, чтобы способствовать эскалации ситуации вокруг Украины.

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