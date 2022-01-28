В Киеве грабители расстреляли мужчину из-за 10 млн гривен

Главное: В Киеве неизвестные открыли огонь по мужчине с большой суммой денег. Добычей злоумышленников стали 10 млн гривен.

Детали: В Голосеевском районе Киева неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и забрали у него около 10 млн грн. Как сообщается на канале «Киев Оперативный» в Telegram, нападение произошло на ул. Паньковской.

Потерпевший выжил.

В данный момент на месте происшествия работает полиция.

Полиция обращается к очевидцам с просьбой предоставить любую информацию о случившемся.

В тему: 7 июля 2021 года в Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба, в результате чего пострадали двое правоохранителей.