Взрыв газа в Запорожье: частично обрушился жилой дом

Главное: Взрыв газа произошел в Запорожье. Обрушился четырехэтажный дом.

Детали: Утром пятницы, 28 января, в Запорожье произошло ЧП. О нем сообщает ГСЧС.

Как стало известно, тут в жилом четырехэтажном доме произошел взрыв газа.

Жертвой ЧП стал один человек, еще два жителя пострадали.

Известно, что взрыв прогремел на втором этаже. Повреждены семь квартир.

Из разрушенного подъезда эвакуировали пятнадцать жильцов.

Отмечается, что взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда.

Сейчас тут ведутся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Рядом развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога.

Власти города решают вопрос временного расселения жителей.

На месте происшествия работают 88 спасателей и 26 единиц спецтехники.

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