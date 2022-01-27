Днепровский стрелок рассказал, зачем стрелял в женщин

Главное: Солдат срочной службы Артемий Рябчук, убивший пятерых человек на заводе «Южмаш» в Днепре, рассказал, как все происходило.

Детали: Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук рассказал подробности убийства пятерых сослуживцев на заводе «Южмаш» в Днепре. На видео допроса, который публикует канал «Киев оперативный» в Telegram, молодой человек объясняет, что был в наряде, который подразумевает выдачу бойцам оружия.

Оно хранится в специальном ящике. Военнослужащий Нацгвардии Украины взял из этого ящика автомат и стал стрелять по находящимся в помещении людям, как срочникам, так и контрактникам.

По словам Рябчука, так как караул должен каждые 10 минут связываться с военной частью, он выстрелил в человека, чтобы он не доложил о стрельбе.

Затем солдат забрал из подсобки все магазины, которые смог убрать в ранец, и сбежал.

На выходе с предприятия Рябчук выстрелил в не выпускавшую его за пределы территории женщину, а затем стал стрелять по замку на воротах. «Я выстрелил ей в голову. Открыл одну из дверей выхода и начал стрелять по дверному замку, надеясь выйти, но у меня ничего не получилось. Я побродил по заводу. Нашел место, где смогу перепрыгнуть, перерезал проволоку и перепрыгнул через ограждение», — рассказал он.

Когда парень покинул территорию завода, сначала искал, где спрятаться в жилом квартале, а потом вышел на трассу и остановил автомобиль, который подбросил его к месту, где его впоследствии и задержали правоохранители.

Он также заявил, что «шел, куда глаза смотрят» после того, как его высадили из авто. А оружие и патроны, по словам Рябчука, он спрятал в недострое рядом.

Отметим, что мотивы поступка по-прежнему остаются неизвестными.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.

По данным ГБР, он сдался сам.

По словам односельчан, Рябчук был спокойным парнем из религиозной семьи, но не имел друзей. У него есть старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России.