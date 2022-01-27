Расстрелял в упор: в Сети появилось видео убийства Нацгвардейцев в Днепре

Главное: Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев в Днепре возле шкафа с боеприпасами. Как видно на видео с камеры наблюдения, одного из них он убил в упор. После этого он хладнокровно забрал оттуда патроны и скрылся с места преступления.

Детали: В Сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент убийства военнослужащим Нацгвардии Артемием Рябчуком своих коллег по службе. На кадрах видно, как преступник устраивает бойню у специального шкафа, где хранятся боеприпасы, после того, как его открыл один из сослуживцев.

Судя по кадрам, убийца действовал хладнокровно и после совершения преступления забрал большое количество патронов. При этом одну из жертв он расстрелял в упор.

Не рекомендовано к просмотру людям с неустойчивой психикой.

В тему: В ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. В результате этого пять человек погибли, в том числе одна гражданская женщина, еще пятеро получили ранения.

Спустя несколько часов его задержали в 20 км от города, в н. п. Подгородное.