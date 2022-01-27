В Днепре солдат-срочник по неизвестным причинам расстрелял из автомата пятерых сослуживцев

Главное: Ночью 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» солдат-срочник расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии. 5 человек погибли и 5 получили ранения.

Детали: 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул своих сослуживцев, после чего скрылся вместе с оружием. Как сообщается на официальной странице МВД Украины в Facebook, в результате этого пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

В городе введена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны.

На место происшествия срочно выехал командующий Национальной Гвардии генерал-полковник Николай Балан.

Установлено, что преступление совершил солдат срочной службы, призванный из Одесской области, Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р.

Как сообщает «Информатор», 20-летний солдат зашел в оружейную комнату, забрал автомат и патроны, затем начал стрелять в сослуживцев. В тот момент в караульном помещении было около 22 солдат. Двое из них выбежали во двор и вызвали полицию и «скорую».

Стрелявшего солдата еще не нашли. В последний раз его видели на улице Макарова возле ракетно-космического колледжа. Он был одет в камуфляжную форму и под ней может прятать автомат. Сообщается, что территория, где произошла стрельба, оцеплена и патрулируется правоохранительными органами.

В тему: В августе 2018 года в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области в ходе конфликта военнослужащий убил сержанта выстрелом из автомата в голову.

В октябре 2020 года военные прокуроры задержали подозреваемого в избиении солдата воинской части Нацгвардии в Вышгороде, который впоследствии умер.