Трамп заявил, что будет 47-м президентом США

Главное: Дональд Трамп собирается победить на президентских выборах 2024-го года в США. Появилось забавное видео.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп сыграл в гольф и намекнул, что победит на выборах главы государства в 2024-м году. Опубликовано забавное видео.

Человек, снимающий политика, говорит: «Впервые на телевидении: 45-й президент США».

На это Дональд Трамп ему отвечает: «45-й и 47-й».

Примечательно, что он при этом был одет в красную кепку Make America Great Again и белое поло со своей фамилией.

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