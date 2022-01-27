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Видео-Новости > Трамп заявил, что будет 47-м президентом США

Трамп заявил, что будет 47-м президентом США

Агата Кловская
27.01.22 00:14
340
Трамп заявил, что будет 47-м президентом США

Главное: Дональд Трамп собирается победить на президентских выборах 2024-го года в США. Появилось забавное видео.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп сыграл в гольф и намекнул, что победит на выборах главы государства в 2024-м году. Опубликовано забавное видео.

Человек, снимающий политика, говорит: «Впервые на телевидении: 45-й президент США».

На это Дональд Трамп ему отвечает: «45-й и 47-й».

Примечательно, что он при этом был одет в красную кепку Make America Great Again и белое поло со своей фамилией.

В тему: Трампа назвали фаворитом президентских выборов в США 2024-го года.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, курьезы

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