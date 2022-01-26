Известный американский комик зло посмеялся над Зеленским

Главное: Владимира Зеленского высмеяли на американском ТВ. Сделал это комик Стивен Кольбер.

Детали: Популярный американский комик Стивен Кольбер высмеял президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот призвал граждан нашей страны не паниковать из-за слухов о нападении России. Произошло это в эфире телеканала CBS.

В своем шоу Стивен Кольбер заявил: «Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра?».

Он продолжил: «Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет. Упс, я обязательно скоро вернусь».

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