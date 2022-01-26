В Киеве снесли один из корпусов Государственного университета инфраструктуры и технологий

Главное: В Киеве снесли здание, которому больше сотни лет. Это один из корпусов Государственного университета инфраструктуры и технологий.

Детали: В Киеве снесли здание, которому уже более сотни лет. Это один из корпусов Государственного университета инфраструктуры и технологий, передает издание «Сегодня», публикующее видео.

Рабочие поведали, что заявку на снос подало само учебное заведение, так как здание было аварийным – его «ломают» уже два месяца.

Отмечается, что тут деревянные перекрытия, которые прогнили.

Ранее тут сделали новый потолок, однако прогнила старая балка и он рухнул.

Кроме этого выяснилось, что на территории пилят многолетние деревья.

В тему: Кличко назвал главное бомбоубежище Киева.