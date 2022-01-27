В России рабочие-таджики погибли жуткой смертью

Главное: Рабочие из Таджикистана погибли в России. Они задохнулись в теплице.

Детали: Трагедия произошла в России. В Рахинском поселении (Волгоградская область) задохнулись в теплице шесть мигрантов из Таджикистана.

Следователи выяснили, что таджики приехали сюда для работы в сельском хозяйстве.

Их товарищ, который приехал вместе с ними, обнаружил трупы рабочих в теплице.

Выяснилось, что там был установлен бензиновый электрогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, в нарушение техники безопасности, поступали в теплицу.

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