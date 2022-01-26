Резонансное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и маршрутка

Главное: В Днепре произошло ДТП. Столкнулись грузовик и маршрутка.

Детали: В среду, 26 января, в Днепре на улице Курсантской произошло громкое ДТП. Тут столкнулись грузовик Volvo и маршрутка «Богдан», сообщает «Информатор», который публикует видео с места аварии.

Водитель маршрутки заявил, что ехал в крайней правой полосе с пассажирами в салоне, когда заднюю часть автобуса протаранил грузовик.

Один пассажир пострадал – его госпитализировали.

В тему: Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Днепропетровской области.