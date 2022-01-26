«Я выбью из вас дерьмо»: Тайсон Фьюри рассказал, когда перестанет оскорблять своих соперников

Главное: Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) опубликовал очередное видео с оскорблениями в адрес Александра Усика (19-0, 13 КО) и двух других своих потенциальных соперников.

Детали: Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри записал видеообращение к соперникам. На своей странице в Twitter он обозвал их немощными бомжами.

«Энтони Джошуа — трус, Александр Усик — слабак, а Диллиан Уайт не хочет драться. Чтобы доказать, что я ошибаюсь, деритесь», — заявил британец, пообещав, что будет продолжать записывать видео, пока один из боксеров не решит драться.

«Я уничтожу, разнесу вас, заставлю сдаться, выбью из вас дерьмо», — заключил Фьюри.

Tyson Fury rips into the heavyweight division: «Anthony Joshua’s a coward, Oleksandr Usyk’s a p***y and Dillian Whyte don’t wanna fight... Either fight or do one, you pack of wet lettuces.»



[????️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/JCEjL9v7tP — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 25, 2022

В тему: 11 января 2022 года Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика «маленьким стероидным человечком».

Впоследствии он также обозвал «бомжом» заступившегося за него Владимира Кличко.

Напомним: На днях промоутер Александр Красюк рассказал о сложностях подготовки боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.