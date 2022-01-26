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Видео-Новости > Кличко назвал главное бомбоубежище Киева

Кличко назвал главное бомбоубежище Киева

Александр Панько
26.01.22 14:32
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Кличко назвал главное бомбоубежище Киева

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко заявил о «четком плане» действий у столичных властей на случай российского вторжения, согласно которому главным бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.

Детали: В Киеве наработан четкий план по размещению людей в бомбоубежищах на случай вторжения России. Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко, ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен.

«В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях», — заявил он, выразив надежду на то, что такие защитные меры не понадобятся, и что вторжение не состоится.

При этом градоначальник не сообщил, сколько людей способен принять метрополитен в качестве бомбоубежища.

 

 

В тему: На сегодняшний день Россия продолжает увеличивать численность своих войск около украинской границы.

По данным пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

На этом фоне 24 января Госдепартамент США обнародовал приказ об эвакуации из Украины родственникам американских дипломатов. Соответствующее решение приняло также правительство Великобритании.

24 января 2022 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт в Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню».

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, Россия, политика, война, Киевский метрополитен, телевидение, радио, агрессия, вторжение, бомбоубежище

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