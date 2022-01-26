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Видео-Новости > Одиозная блогерша выложила видео, как ее парень на полном ходу сбивает человека

Одиозная блогерша выложила видео, как ее парень на полном ходу сбивает человека

Александр Панько
26.01.22 10:48
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Одиозная блогерша выложила видео, как ее парень на полном ходу сбивает человека

Главное: Скандальная блогерша «Тишина» сняла видео своей поездки со знакомым парнем, когда он сбил человека в результате нарушения скоростного режима. Благодаря этому видео , полицейские смогли разыскать потерпевшего и установить личность водителя.

Детали: На днях в социальных сетях было распространено видео, как какая-то блогерша вместе со своим парнем груба нарушают правила дорожного движения и сбивают человека на моноколесе. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, сама блогерша заявляла, что они помогли потерпевшему, компенсировали материальный и моральный ущерб, и вопрос, по ее мнению, «закрыт».

«Как часто бывает — она соврала. Никакой помощи потерпевшему — не было. Андрей, — так зовут потерпевшего, — просто повезло, что он остался жив», — написал чиновник, подчеркнув, что водителю теперь придется отвечать и за совершение ДТП и за оставление его места.

«Спасибо его подруге — за то, что она задокументировала и изложила в социальных сетях факты его правонарушения», — заключил Геращенко, отметив, что юридически правоохранители уже не смогут установить, был ли водитель под влиянием алкоголя или наркотиков в момент совершения ДТП.

Видео ДТП опубликовал канал «Киев оперативный» в Telegram.

 

В тему: Как сообщали СМИ, в апреле 2020 года блогерша «Тишина» (настоящее имя Мария Семенова) в компании четырех человек устроила погром в арендованной квартире.

Тэги: ДТП, скандал, криминал, Антон Геращенко, курьезы, новости Украины, Мария Семенова

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