Сумчанин 27 раз вакцинировался от коронавируса всеми препаратами

Главное: Житель города Сумы 27 раз вакцинировался от коронавируса. Мужчина утверждает, что после всех прививок чувствует себя хорошо, и намерен продолжить вакцинироваться.

Детали: Журналисты разыскали жителя Сум, который вакцинировался от коронавируса 27 раз. Об этом сообщает «Сегодня».

Как выяснилось, сумчанин Алексей ездит по Украине и вакцинируется всеми препаратами от COVID.

При этом сумчанин уверяет, что после всех вакцин чувствует себя хорошо и будет еще вакцинироваться — говорит, что его цель 30 прививок.

В свою очередь медики говорят, что мужчина обошел систему: он «мигрирует» из одной области в другую и делает очередные вакцины. Выяснилось, что в системе Helsi, куда вносят данные о вакцинации, никаких предохранителей на подобный случай нет. Однако сформировать пациенту сертификат с десятком прививок не получится.

«Это скорее всего вызовет ошибку при формировании сертификата о вакцинации», — пояснил директор сервиса Helsi Евгений Донец.

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