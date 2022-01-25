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Видео-Новости > В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло

В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло

Александр Панько
25.01.22 17:39
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В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло

Главное: В самом центре Киева в результате разборок охранников с активистами произошла автоматная стрельба. К счастью, никто не пострадал.

Детали: В центре Киева, у здания Службы безопасности Украины на ул. Владимирской неизвестные люди открыли огонь из автоматов. Как сообщается на канале «Политика Страны» в Telegram, это произошло при попытке ограбления пункта обмена валют.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в черном ссорятся с группой других мужчин, которые призывают их успокоиться. В какой-то момент один из них стреляет из автомата вверх.

 

Еще одно видео опубликовано каналом «Киев оперативный» в Telegram:

 

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в полиции Киева, инцидент произошел в районе 16 часов у здания на ул. Владимирской, 23-а, недалеко от Печерского районного суда. Когда представители общественного объединения «Украинский стяг» пытались наклеить свои наклейки на пункт обмена валют, располагающийся здесь, к пункту подъехал автомобиль охранной фирмы «Легион», откуда вышел работник и восприняв это как нападение.

Он пригрозил автоматическим оружием и произвел несколько выстрелов вверх.

В результате конфликта никто не пострадал.

Полиция доставила всех участников происшествия в райотдел. Оружие изъяли.

В тему: 29 ноября 2018 года в центре Киева на ул. Большая Васильковская парень, праздновавший свой день рождения, расстрелял «странного незнакомца» из пистолета «ФОРТ».

Тэги: Киев, полиция, охрана, СБУ, стрельба, оружие, Печерский районный суд Киева, криминал, обмен валют

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