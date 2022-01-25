Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева

Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева

Александр Панько
25.01.22 12:53
684
Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева

Главное: В Киеве во время акции протеста представителей малого бизнеса произошло столкновение с полицией.

Детали: Сегодня во время митинга SaveФОП под гостиницей «Киев» произошло столкновение между правоохранителями и митингующими. Как сообщает Цензор.НЕТ, потасовка возникла из-за того, что правоохранители задержали двух участников акции.

Также митингующие планируют шествие. Куда именно они намерены направиться, пока не сообщается.

Отметим, что представители малого бизнеса протестуют против принятия Верховной Радой Украины решения об обязательной установке регистраторов расчетных операций.

В тему: С 1 января 2022 года все плательщики единого налога второй-четвертой группы в Украине обязаны применять регистраторы расчетных операций.

Тэги: митинг, Киев, протест, новости Украины, ФОП, регистратор расчетных операций

Комментарии

Статьи

25.01.22 14:34

Русскоязычным в Украине пора объединяться и бороться за свои права

Автор: Александр Карпец

Дайджест

За что нам все это? На День рождения Зеленскому можно пожелать только скорейшего ухода с поста президента
25.01.22 13:47

За что нам все это? На День рождения Зеленскому можно пожелать только скорейшего ухода с поста президента

Автор: Валерий Галиев, i.ua

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.01.22 14:54

Депутаты осчастливили фанатов Aliexpress и Ebay
25.01.22 14:34

Появилось видео, как Байден обматерил журналиста
25.01.22 14:31

Пока в Украине не видят признаков вторжения России, британский премьер предупреждает о блицкриге
25.01.22 13:59

Ученые говорят, что океаны на Земле могли появиться из минерала
25.01.22 13:53

В Лондоне двухэтажный автобус по какой-то причине въехал в жилой дом
25.01.22 13:36

Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ
25.01.22 12:56

Священник УПЦ рассказал, как создать счастливую семью
25.01.22 12:26

Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие
25.01.22 12:20

Верующие УПЦ собирают средства на восстановление пострадавшего от пожара храма на Черниговщине
25.01.22 12:18

Украинцам рассказали, какой будет погода в грядущем феврале
25.01.22 14:54

Депутаты осчастливили фанатов Aliexpress и Ebay
25.01.22 12:26

Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие
25.01.22 12:18

Украинцам рассказали, какой будет погода в грядущем феврале
25.01.22 10:51

В Одессе учительница избила школьника бутылкой
25.01.22 09:50

Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший
24.01.22 20:14

В Украине продолжается волна «минирований» учебных заведений
24.01.22 19:00

Главные новости за 24 января 2022 года
24.01.22 14:48

Стало известно, о каких подарках думает Зеленский накануне дня рождения
24.01.22 12:57

Автомобилистам приготовиться: на дороги Украины выходят полицейские «фантомы»
24.01.22 10:33

Госпогранслужба и полиция не рассказывают о смерти солдата-срочника на границе с Румынией
21.01.22 12:42

Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
21.01.22 21:37

Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
21.01.22 13:13

Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
22.01.22 13:07

Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
22.01.22 05:07

День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
24.01.22 15:59

За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
19.01.22 00:01

4 июля 2023-го года в Землю может врезаться астероид
21.01.22 19:00

Главные новости за 21 января 2022 года
Фото и Видео
Появилось видео, как Байден обматерил журналиста
Появилось видео, как Байден обматерил журналиста
Появилось видео, как Байден обматерил журналиста
Появилось видео, как Байден обматерил журналиста
Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ
Майнеры из Китая и России обесточили сразу три страны Средней Азии, – СМИ
Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева
Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева
Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие
Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие
В Грузии намело четырехметровые сугробы
В Грузии намело четырехметровые сугробы
Горящий в Черном море танкер с сотнями тонн мазута попал на видео
Горящий в Черном море танкер с сотнями тонн мазута попал на видео
У берегов ЮАР засняли крайне необычное существо, похожее на «плавающий пластик»
У берегов ЮАР засняли крайне необычное существо, похожее на «плавающий пластик»
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
В Ровно подросток задул газом лицо продавщицы
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.