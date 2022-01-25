Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева

Главное: В Киеве во время акции протеста представителей малого бизнеса произошло столкновение с полицией.

Детали: Сегодня во время митинга SaveФОП под гостиницей «Киев» произошло столкновение между правоохранителями и митингующими. Как сообщает Цензор.НЕТ, потасовка возникла из-за того, что правоохранители задержали двух участников акции.

Также митингующие планируют шествие. Куда именно они намерены направиться, пока не сообщается.

Отметим, что представители малого бизнеса протестуют против принятия Верховной Радой Украины решения об обязательной установке регистраторов расчетных операций.

В тему: С 1 января 2022 года все плательщики единого налога второй-четвертой группы в Украине обязаны применять регистраторы расчетных операций.