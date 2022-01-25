Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие

Главное: Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук устроил драку в городском совете Одессы из-за недопуска своих соратников на заседание земельной комиссии.

Детали: Народный депутат Украины, бывший член фракции «Слуга народа», Артем Дмитрук устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета. Как сообщает Цензор.НЕТ, он пытался попасть на заседание, на котором ключевым вопросом был отвод шести гектаров земли на Гагаринском плато под принадлежащим Государственной пограничной службе санаторием «Аркадия».

При помощи группы поддержки Дмитрук попал в зал, где проходило заседание, и начал бегать по столам и ломать мебель. В результате драки травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников горсовета и муниципальной безопасности.

Видео инцидента опубликовано на нашем канале в Telegram (присутствует ненормативная лексика).

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