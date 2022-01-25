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Видео-Новости > Зеленский продолжил расширять сферу применения тысячи за вакцинацию

Зеленский продолжил расширять сферу применения тысячи за вакцинацию

Александр Панько
25.01.22 11:37
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Зеленский продолжил расширять сферу применения тысячи за вакцинацию

Главное: Президент Владимир Зеленский объявил о том, что уже в следующем месяце украинские пенсионеры смогут использовать средства за полную вакцинацию от коронавируса на оплату коммунальных услуг.

Детали: Гражданам Украины старше 60 лет разрешат оплачивать коммуналку деньгами, полученными за вакцинацию против коронавируса в рамках программы «еПоддержка». Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 24 января, соответствующие изменения будут внесены в течение февраля.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу „еПоддержка“ для пожилых людей — они смогут использовать эти деньги на оплату коммунальных услуг», — заявил глава государства, не уточнив, когда именно соответствующее изменение вступит в силу.

В тему: С 24 января 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте от 60 лет могут использовать 1000 гривен по программе «еПоддержка» на покупку лекарств, в том числе онлайн.

По словам президента Владимира Зеленского, в ближайшее время программа «еПоддержка» может распространиться и на несовершеннолетних украинцев, которые вакцинируются от коронавируса.

Кроме того, он объявил о том, что украинцы, которые сделают третью прививку от коронавируса, получат через портал «Дия» еще 500 гривен.

Тэги: общество, здоровье, экономика, пенсионер, СНБО, вакцинация, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус, вовина тысяча

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