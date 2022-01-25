«Вовину тысячу» скоро начнут выдавать и несовершеннолетним

Главное: В ближайшее время программа «еПоддержка» может распространиться на несовершеннолетних украинцев, которые вакцинируются от коронавируса.

Детали: Программа финансирования украинцев, которые вакцинировались от коронавируса, в скором времени распространится на на граждан 14-18 лет. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 24 января, потратить 1 тыс. гривен они смогут в том числе на услуги в сфере образования.

«Также в ближайшее время программа будет распространяться на всю Украину в возрасте 14-18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее — они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги», — заявил Зеленский.

В тему: С 24 января 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса украинцы в возрасте от 60 лет могут использовать 1000 гривен по программе «еПоддержка» на покупку лекарств, в том числе онлайн.

В целом украинцы на данный момент получили 7,3 млрд грн в рамках государственной программы «еПоддержка». При этом они уже потратили 1,7 млрд грн.