Зеленский решил продолжать аттракцион невиданной щедрости

Главное: Украинцы, которые сделают третью прививку от коронавируса, получат через портал «Дия» еще 500 гривен в рамках программы «еПоддержка».

Детали: Граждане Украины, сделавшие бустерную прививку от коронавируса, получат в качестве поощрения от государства 500 гривен. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 24 января, люди, получившие дополнительную вакцинацию, переносят ковид легче.

«Есть понимание, что иммунитет растет после каждой последующей дозы вакцины. А стратегия бустеризации уже стала единственным стандартом для всех развитых стран. Бустеризация — это бустерная доза, третья доза. И в рамках программы „еПоддержка“ будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки», — сказал глава государства, отметив, что Украина продолжает работать над повышением темпов вакцинации.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Как объяснил спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Выплату можно будет потратить также на приобретение книг.

Как объяснил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, эти деньги не будут выдавать наличными на руки из-за инфляционных рисков.

13 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды. В частности, на покупку лекарств.

Подробнее о том, какие банки участвуют в программе и как получить от государства 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте здесь.