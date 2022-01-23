У берегов ЮАР засняли крайне необычное существо, похожее на «плавающий пластик»

Главное: В ЮАР дайверша во время погружения обнаружила прозрачное существо, похожее на угря. По мнению специалистов, это может редкий вид морских животных под названием Венерин пояс.

Детали: У берегов Саймонстауна ныряльщица по имени Эми Уэйнман во время одного из погружений запечатлела странное, почти полностью прозрачное и лишенное внутренних органов, существо. Как сообщает Daily Mail, она успела запечатлеть его на видео.

«Когда я впервые увидела его, оно было похоже на плавающий пластик. Но потом оно начало двигаться и стало похоже на танцующую прозрачную ленту», — рассказала дайверша, добавив, что никогда не видела ничего подобного прежде.

По мнению экспертов, речь идет о лептоцефале — личинке угря, которая настолько отличается от взрослой особи, что долгое время считалась отдельным видом рыб.

Как объяснил профессор Брэдли Стивенс, размер и местонахождение личинки указывает на то, что она приближается к концу своей миграции из срединно-океанических нерестилищ и скоро станет обычным молодым угрем.

Однако, по мнению профессора Кевина Кокота из Университета Алабамы, специализирующегося на зоологии беспозвоночных, речь, на самом деле, идет о крупном гребневике, известном как Венерин пояс. На это указывает расположение рта посередине тела странного существа.

Они питаются планктоном. К ним можно прикасаться, но нельзя употреблять в пищу. Размножаются, откладывая многочисленные яйца.

В тему: В начале декабря 2021 года в Калифорнии мужчина, гуляя по берегу океана, наткнулся на весьма странное существо. Оказалось, что это была рыба-футбольный мяч, которая обитает на глубинах более одного километра.

В том же месяце двое друзей из Калифорнии сфотографировали рекордно большую рыбу-луну, катаясь на сапсерфах.

Тогда же ученые смогли заснять на глубине 650 метров у берегов Калифорнии редчайшую рыбу — малоротую макропину.