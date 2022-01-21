Опубликовано видео момента грандиозного ДТП в Индонезии: погибли десятки людей

Главное: В Индонезии грузовик буквально раздавил десятки автомобилей и мотоциклов. Погибли не менее 19 людей.

Детали: Жуткое ДТП произошло в Баликпапане (Индонезия). Тут у грузовика отказали тормоза и он, поехав на красный сигнал светофора, буквально смял десятки автомобилей и мотоциклов.

Известно, что погибли не менее девятнадцати людей. Еще двадцати двух человек госпитализировали.

Уже появилось видео момента трагедии, снятое на камеру наблюдения.

В тему: В прямом эфире американского ТВ произошел крайне необычный инцидент.