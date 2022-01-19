В Одессе рейсовый атобус на полном ходу въехал в магазин: стало известно, что произошло

Главное: Водителю рейсового автобуса «Одесса-Киев» стало плохо за рулем. В итоге транспортное средство потеряло управление и на полном ходу въехало в магазин, задев перед этим четыре легковых автомобиля. Виновник ДТП скончался в карете «скорой помощи».

Детали: Сегодня в Малиновском районе Одессы произошла авария с участием рейсового автобуса MAN сообщением «Одесса-Киев» и четырех легковых автомобилей. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на напарника водителя автобуса, его 58-летнему коллеге стало плохо за рулем.

В результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo и въехало в здание магазина.

Водитель автобуса скончался в карете «скорой». В медицинское учреждение с разными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo.

Остальные водители и их пассажиры в аварии не пострадали.

Видео инцидента публикует канал «7 канал Одесса» в Telegram.

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