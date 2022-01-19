Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине

Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине

Александр Панько
19.01.22 15:28
364
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине

Главное: Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик пожаловался на отсутствие пророков в своем Отечестве. Но несмотря на это он готов нести флаг и гимн Украины и впредь.

Детали: Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO Александр Усик, комментируя свое отношение к Украине, вспомнил известную фразу о пророках в Отечестве. При этом в интервью каналу Маши Ефросининой в YouTube он подчеркнул, что готов и впредь прославлять Украину.

«В своем Отечестве пророков не бывает. Но я буду продолжать свою страну развивать, всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить», — заявил спортсмен, добавив, что не ждет поддержки и помощи от властей.

Справка: Фраза «Нет пророка в своем Отечестве» происходит из Нового Завета, где в контексте неудачного возвращения уже прославившегося Иисуса в Назарет все евангелисты в различных формулировках приводят его афоризм, что ни одного пророка не чтут на родине.

В тему: В ночь на 26 сентября 2021 года Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.

В начале 2022 года британский боксер-тяжеловес, потенциальный соперник украинца в ринге, Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Усика «маленьким стероидным человечком».

Тэги: Украина, гимн, флаг, бокс, спорт, Александр Усик

Комментарии

Статьи

19.01.22 11:58

Хроники культурной и языковой дискриминации в Украине: смерть печатной прессы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

90 тыс. гривен: кто и как получает пенсии в Украине
19.01.22 00:09

90 тыс. гривен: кто и как получает пенсии в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.01.22 15:48

Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
19.01.22 15:04

Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
19.01.22 14:30

Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление
19.01.22 14:29

Порошенко таки остался на свободе
19.01.22 14:10

В Киеве Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра
19.01.22 12:36

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от инфаркта
19.01.22 12:04

Умер самый старый мужчина на нашей планете
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
19.01.22 11:20

Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – в огне погибла женщина
19.01.22 14:50

Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
19.01.22 14:29

Порошенко таки остался на свободе
19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году
19.01.22 10:21

Коронавирус в Украине: 12 815 заболевших и 163 умерших
19.01.22 09:02

В Минздраве рассказали, как правильно купаться в проруби на Крещение
19.01.22 05:26

Крещение Господне: какой праздник отмечается 19 января
18.01.22 19:00

Главные новости за 18 января 2022 года
18.01.22 14:18

В Украину едет госсекретарь США, — СМИ
18.01.22 13:56

Глава Pfizer дал прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом
18.01.22 12:42

В Киеве заминировали сразу 46 школ
17.01.22 12:39

Ученые выяснили, почему люди становятся злыми
18.01.22 10:52

Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона
14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса
17.01.22 13:12

В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году
14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий
16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 09:56

ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины
Фото и Видео
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Порошенко запел в суде и жестко выстебал Зеленского
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1
Порошенко таки остался на свободе
Порошенко таки остался на свободе
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек
В Черновцах посреди улицы нашли питона
В Черновцах посреди улицы нашли питона
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями
На Закарпатье сгорела деревянная церковь
На Закарпатье сгорела деревянная церковь
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.