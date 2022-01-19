Усик откровенно рассказал все, что думает об Украине

Главное: Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик пожаловался на отсутствие пророков в своем Отечестве. Но несмотря на это он готов нести флаг и гимн Украины и впредь.

Детали: Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF, WBA Super, WBO, IBO Александр Усик, комментируя свое отношение к Украине, вспомнил известную фразу о пророках в Отечестве. При этом в интервью каналу Маши Ефросининой в YouTube он подчеркнул, что готов и впредь прославлять Украину.

«В своем Отечестве пророков не бывает. Но я буду продолжать свою страну развивать, всячески буду ее прославлять с флагом и гимном, везде об этом говорить», — заявил спортсмен, добавив, что не ждет поддержки и помощи от властей.

Справка: Фраза «Нет пророка в своем Отечестве» происходит из Нового Завета, где в контексте неудачного возвращения уже прославившегося Иисуса в Назарет все евангелисты в различных формулировках приводят его афоризм, что ни одного пророка не чтут на родине.

В тему: В ночь на 26 сентября 2021 года Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.

В начале 2022 года британский боксер-тяжеловес, потенциальный соперник украинца в ринге, Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Усика «маленьким стероидным человечком».