Главное: Астероид 1994 PC1 пролетел в двух миллионах километрах от Земли. Опубликованы уникальные кадры.

Детали: Появилось видео полета потенциально опасного астероида 1994 PC1, который прошел в двух миллионах километрах от Земли. Его снял телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия).

Данный небесный объект был обнаружен в 1994 году обсерваторией Сайдинг-Спринг.

Его диаметр составляет около одного километра.

Ученые говорят, что астероид является потенциально опасным, так как пересекает орбиту нашей планеты.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 572 суток.

Данные кадры были получены в ночь на 18 января во время сближения астероида с Землей на минимальную дистанцию.

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