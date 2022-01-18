В Украине стартует фестиваль комедийных короткометражек

С 27 января в прокате стартует Фестиваль комедийного короткометражного кино Best Comedy Shorts-2. Хронометраж: 80 минут. Возрастное ограничение: 18+. Озвучено на украинском языке.

«У 2021 года сомнительное чувство юмора. Мировым мастерам ужасов и не снилась подобная чернуха. А события в течение года подталкивают посетить психотерапевта. Если ты тоже устал от трешака и плохих новостей, давай брать все в свои руки. Для этого требуется только билет в кино. Компания Кинолайф совершила уникальную локализацию, адаптировала короткометражные фильмы со всего мира под наши реалии и приправила их отборным украинским юмором», — пишут организаторы.

«Best Comedy Shorts-2» в твоем городе — по ссылке.

Организаторы фестиваля: KINOLIFE. Медиапартнеры: «Фраза», Сайт Киева 44.ua, Киноафиша, Kinowar, Сайт Днепра 056.ua, Woman Magazine, Yabl, Starway Magazine, PlayUA, Enjoying.club, WorldExpo, Сайт Одессы 048.ua, Lemonade.style.