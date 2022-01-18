Одесситка превратила свою квартиру в свалку и приют для животных. Соседи в шоке

Главное: В Одессе женщина отравляет жизнь соседей. Она превратила свое жилье в свалку и приют для животных.

Детали: В квартире многоэтажного дома в поселке Котовского женщина держит 37 кошек и одну собаку, а также собирает горы мусора, которыми забиты кухня, комнаты и даже туалет. Об этом пишет местное издание «УСИ».

Соседи говорят, что животные справляют нужду прямо в комнатах и моча капает с потолка. Собаку никто не выводит на улицу.

С трехкомнатной квартиры сильно воняет.

Соседи обращались в полицию, просили вмешаться и зоозащитников, чтобы те забрали животных. Впрочем, никаких результатов это не дало.

Сама женщина говорит, что спасла животных от голодной смерти, поэтому отдавать их она не намерена. Не считает себя женщина и виновной в том, что делает и какие последствия своими действиями наносит соседям, мол, кормит животных она за собственные средства, которые зарабатывает на рынке.

В тему: В Хмельницком пожилая женщина собрала у себя в квартире столько хлама, что в буквальном смысле стала ее заложницей. Вытаскивать ее из мусора пришлось спасателям.