Из-за непогоды столичный транспорт работает с перебоями

Главное: На станции метро «Позняки» к турникетам стоят огромные очереди. Также в работе наземного общественного транспорта из-за непогоды произошел сбой.

Детали: В Киеве во вторник утром, 18 января, на станции метро «Позняки» образовалось большое скопление пассажиров. Об этом сообщает Сегодня.

Сообщается, что на станции к турникетам стоят огромные очереди. В метрополитене сообщили, что увеличение пассажиропотока наблюдается в часы пик.

Также в работе наземного общественного транспорта из-за непогоды произошел сбой.

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