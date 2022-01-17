Порошенко прилетел в Украину и сразу же отправился в суд

Главное: Экс-президент прибыл в Украину из Польши. После прохождения паспортного контроля он направился на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Детали: Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 января, приехал в Печерский райсуд Киева, где состоится заседание по избранию ему меры пресечения, сообщает «Корреспондент».

Порошенко приехал в суд из аэропорта «Борисполь». У здания суда его встретили несколько сотен людей сторонников.

Отметим, что сотрудники Госбюро расследований пытались вручить экс-президенту Петру Порошенко процессуальные документы на паспортном контроле в аэропорту «Борисполь». Об этом в понедельник, 17 января, заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

«Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта Жуляны пытались вручить Петру Порошенко... процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд», — сказала она, отметив, что Порошенко повестку взять отказался.

В тему: 6 января суд арестовал все имущество и активы Порошенко.