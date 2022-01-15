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Видео-Новости > Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»

Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»

Александр Панько
15.01.22 14:40
491
Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»

Под Офисом Президента в Киеве состоялась акция «Джордж Сорос — вон из Украины!». Митингующие выступали против подрывного вмешательства в дела Украины миллиардера Джорджа Сороса и его структур.

Это уже не первая подобная акция: аналогичные мероприятия состоялись во Львове и Ужгороде.

Собравшиеся возле здания Офиса Президента потребовали запретить деятельность в Украине миллиардера Джорджа Сороса и его организаций, прежде всего Международного фонда «Возрождение».

Сотрудников структур Сороса обвиняют в подрывной деятельности против государственного суверенитета Украины, конституционного строя, существующих органов государственной власти, против основ духовности и нравственности украинского народа (в том числе путём пропаганды разлагающей ЛГБТ-идеологии).

 

Также выступавшие негодовали, что Джордж Сорос и его структуры поддерживают и поощряют нелегальную иммиграцию в Европу, в том числе Восточную.

Общественные активисты подчеркнули, что под видом поддержки программ в области образования и гражданских инициатив, структурами Сороса финансируются подрывные организации, готовящие государственный переворот в Украине.

Участники акции держали плакаты с «антисоровскими» лозунгами: «Соросята — мерзкие предатели Украины!», «Сорос — заклятый враг Украины!», «Украина — без мошенника Сороса!», «Нет!» — внешнему управлению Украиной!«.

Кроме того, протестующие скандировали «Джордж Сорос — вон из Украины!».

За время своей деятельности Международный фонд «Возрождение» выделил на свои проекты в Украине свыше 180 миллионов долларов США.

Во многих странах, в том числе в Венгрии, Азербайджане, деятельность Сороса и его фондов под запретом.

Бывший Президент Украины Пётр Порошенко своим Указом № 634/2015 от 12 ноября 2015 года наградил Джорджа Сороса Орденом Свободы — одной из высших государственных наград Украины.

Тэги: Джордж Сорос

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