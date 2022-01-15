В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке

Главное: В Киеве сын топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины избил человека за то, что тот сделал ему замечание о неправильной парковке. Правоохранители позволили нападавшему уйти, однако при вмешательстве прокуратуры мужчина все же был задержан.

Детали: В Киеве на улице Андрея Аболмасова водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado избил мужчину за замечание о неправильной парковке. Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Киев Оперативный.

На кадрах записи видно, как водитель избивает мужчину, бросает его на землю и продолжает бить упавшего.

В происходящее вмешался водитель другого автомобиля и прекратил избиение.

По информации канала, нападавший является сыном топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины.

Позже стало известно, что правоохранители задержали водителя, который избил на улице мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел днем 14 января возле одного из жилых домов по ул. Аболмасово в Днепровском районе столицы.

Отмечается, что житель дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ водитель несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Случайный свидетель прекратил избиение. Пострадавшего, который получил открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

Приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, однако при вмешательстве прокуратуры мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК.

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