В одном из киевских спальников мажор жестоко избил мужчину, сделавшему замечание из-за парковки

Главное: В Днепровском районе Киева водитель Toyota Prado после замечания из-за неправильной парковки бросил мужчину головой в асфальт. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу скорой помощи.

Детали: Сегодня, 14 января, в районе полудня в Днепровской районе Киева жилец дома по ул. Аболмасова, 6, сделал замечание из-за неправильной парковки владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщается на канале «Киев Оперативный» в Telegram, в ответ он нанес удары кулаками, сделал бросок и начал добивать пострадавшего на земле.

После этого его срочно госпитализировали в БСП.

При этом, как утверждается, полиция приехала, но уже «через несколько минут уехала, не оформив нападающего».

По данным канала, это может быть связано с тем, что он является сыном высокопоставленного чиновника Вадима Стеценко.

В свою очередь, полиция Киева на официальной странице в Facebook заявила, что узнала о случившемся во время мониторинга интернета. «В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи» , — говорится в сообщении.

Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции. Правовая квалификация будет предоставлена после установления обстоятельств.

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