В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед

Главное: Масштабное ДТП произошло в Крыму. Столкнулись тринадцать автомобилей.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло резонансное ДТП. Как рассказывают очевидцы, причиной инцидента на трассе «Таврида» стал гололед.

Авария случилась на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь возле моста через реку Бельбек.

Тут столкнулись тринадцать автомобилей: десять легковых, две «Газели» и один КАМаз, который пробил ограждение и вылетел на встречную полосу.

Предварительно сообщается, что пострадали три человека.

В тему: В Крыму произошло кровавое ДТП.