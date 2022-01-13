В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко

Главное: Белорусский руководитель Александр Лукашенко оконфузился на церемонии вручения наград, попытавшись подарить букет цветов человеку без рук.

Детали: Руководитель Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения наград за духовное возрождение попытался подарить цветы мужчине, у которого не было рук. Как видно на видео инцидента, которое опубликовал канал «Беларусь сейчас» в Telegram, получив букет от маленькой девочки, Лукашенко отправился с ним к сидящему в коляске человеку.

Он протянул ему цветы, и, обнаружив, что награжденный не может принять награду, попытался положить цветы прямо на него.

От конфуза президента спас стоявший рядом мужчина, который взял букет в свои руки.

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