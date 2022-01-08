На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»

Главное: 7 января умер багамский и американский актер Сидни Пуатье, ставший в 1963 году первым темнокожим лауреатом кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль. До своего 95-го года рождения он не дожил чуть больше месяца.

Детали: В пятницу, 7 января, в возрасте 94-х лет скончался багамский и американский актер Сидни Пуатье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Багамских островов, где он работал послом после окончания актерской карьеры.

Справка: Сидни Пуатье родился 20 февраля 1927 года в Майами, но детство провел на Багамах. По праву рождения он получил американское гражданство. В возрасте 16 лет переехал в Нью-Йорк, где начал выступать в театре. С конца 1940-х годов он играл в театрах на Бродвее, а затем в кино, вскоре став одним из самых известных актеров-афроамериканцев. Первый успех к актеру пришел в 1948 году благодаря роли в бродвейской постановке «Анна Лукаста», а спустя еще два года он получил первую главную роль в кино — в фильме «Выхода нет».

На «Оскар» впервые был номинирован в 1958 г за роль в фильме «Не склонившие головы». Но награда была присуждена ему в 1963 г за фильм «Полевые лилии» режиссера Ральфа Нельсона.

Пуатье играл в нескольких известных фильмах на тему борьбы с расовыми предрассудками («Угадай, кто придет к обеду?», «Душной южной ночью». С 1970-х годов занимался режиссурой.

В 1974 г королева Елизавета II посвятила Пуатье в рыцари.

В 1997-2007 гг актер был послом Багамских островов в Японии, а в 2002-2007 годах — по совместительству представлял страну в ЮНЕСКО.

В 2009 г Пуатье получил из рук Барака Обамы Президентскую медаль Свободы — высшую гражданскую награду США.

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