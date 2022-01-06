В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников

Главное: На подавление вооруженных боевиков и мародеров в Казахстане брошены местные силовики, а также российские и белорусские военные сил ОДКБ. Объявлена антитеррористическая операция.

Детали: После вчерашних кровавых протестов, в Казахстан, в рамках миротворческой миссии ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), вылетела рота российского спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В ОДКБ также сообщили, что в Казахстан, кроме военных из РФ, прибудут еще и военные из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Киргизии.

Между тем, в самом Казахстане в Алма-Ате была проведена антитеррористическая спецоперация против боевиков. Полиция говорит, что ее здание пытались ночью штурмовать, но атака отбита и «десятки нападавших ликвидированы». На данный момент ситуация полностью контролируется местными силовиками.

Ранее президент Токаев заявил, что считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией. По его мнению, террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом.

Справка. В ОДКБ входят: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия.

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