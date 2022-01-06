Видео общения вороны и тигра умилило соцсети

Главное: Животные умеют общаться между собой. Появилось видео, как это делают ворона и тигр.

Детали: Видео общения вороны и амурского тигра набирает популярность в социальных сетях. Его сняли в одном из природных парков российского Приморья.

На кадрах фотоловушки видно, что молодой тигр отдыхает у вершины горы, когда возле него начинает каркать ворона: примечательно, что хищник не нападает на птицу и не проявляет агрессии.

Эксперты говорят: «Вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев. В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. Однако вороны очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение».

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