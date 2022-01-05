Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства

Главное: В Казахстане проходят, поддерживаемые проамериканскими силами, массовые акции протеста. Правительство подало в отставку, но это не остановили протестующих.

Детали: В Казахстане второй день проходят массовые протесты. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Президент Казахстана Токаев пообещал снизить цену на газ (что было изначальным требованием протестующих) и принял отставку правительства, но акции сегодня утром возобновились. Сообщается, что теперь у протестующих новые требования — выборы народных акимов и возврат Конституции 1993 года.

На некоторых видео видно, что полицейские не препятствуют протестующим, а местами — даже переходят на их сторону.

Протест поддерживают проамериканские силы и соцсети типа Nexta. Акции проходят в разных регионах Казахстана.

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