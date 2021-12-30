Стало известно, когда СНБО озвучит первые имена украинских олигархов

Главное: СНБО намерен опубликовать первые имена официально признанных олигархов на своем заседании в конце мая 2022 года.

Детали: Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует определить первых олигархов в мае наступающего года. Как сообщает LB.ua, об этом на брифинге 30 декабря заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя реализацию так называемого «антиолигархического» закона.

«Имеем понимание, что до конца мая он должен начать работать, и если дальше продолжится вся эта процедурная ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании Совета нацбезопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО», — объяснил он.

В целом, по словам Данилова, на сегодняшнем заседании был рассмотрен 21 вопрос, в том числе первоочередные меры безопасности от внутренних и внешних угроз.

«Следующий вопрос — о применении санкций в отношении тех людей, которые на территории оккупированного Крыма осуществляют неправомерное судопроизводство в отношении граждан Украины. К компаниям, не только представители российских, но и иностранных компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, и некоторые другие мероприятия. Кроме того, Иван Баканов имел доклад о внесении изменений в санкции — речь шла о 4 человеках — женщины поменяли фамилии», — рассказал чиновник, напомнив, что в этом году состоялось наибольшее количество заседаний Совета нацбезопасности и обороны — 30.

В тему: 23 сентября 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. При этом во втором чтении документ был рассмотрен по ускоренной процедуре, что вызвало решительный протест со стороны оппозиции.