Житель Харькова вколол себе 15 вакцин от коронавируса, чтобы попасть в больницу

Главное: Семейный врач из Харькова вынудила своего пациента сделать полтора десятка вакцинаций от коронавируса. По данным СМИ, таким образом она пообещала устроить его на бесплатный стационар в местную больницу.

Детали: Житель Харькова Алексей Сукач сделал 15 различных прививок от коронавируса. Как сообщает «2+2», на это его сподвиг семейный врач, которая пообещала предоставить взамен направление на бесплатное пребывание в местной больнице.

Таким образом доктор якобы решила повысить себе рейтинг на медицинском портале Helsi.

В тему: По данным Министерства здравоохранения, медработники и сотрудники интернатов в Украине получат третью, ревакцинальную, дозу вакцины от коронавируса. Получить ее они смогут через шесть месяцев с даты получения второй дозы.