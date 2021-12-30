По дорогам США проехал первый в мире грузовик без водителя

Главное: В США прошло испытание необычного грузовика. Он был без водителя.

Детали: Грузовик без водителя и дистанционного управления TuSimple прошел испытания. Это первая такая машина в мире.

Автомобиль запустили по дорогам штата Аризона ночью.

Информируется, что грузовик проехал 130 километров за восемьдесят минут.

Сообщается, что машина успешно преодолевала перекрестки, съезды, аварийные полосы движения.

При этом, как отмечается, при необходимости, автомобиль менял полосу, естественным образом взаимодействуя с другими транспортными средствами.

На создание такого грузовика ушло полтора года.

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