Байден показал свою новую собаку

Главное: Джо Байден показал свою собаку. Щенка подарили месяц назад.

Детали: Президент США Джо Байден показал журналистам свою новую собаку. Щенка немецкой овчарки, которого назвали Командором, подарил ему на 79-й день рождения (20 ноября) его брат Джеймс.

Глава государства прогулялся с животным по пляжу в штате Делавэре. Молодой пес вел себя очень активно и весело.

Стоит напомнить, что летом у Джо Байдена умерла собака Чемп, а еще одно животное (Майора) он был вынужден отдать друзьям, так как оно вело себя агрессивно на территории Белого дома.

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