Появилось видео, как в Одесской области асфальт укладывали на лед

Главное: Асфальт на лед укладывали в Одесской области. Появилось видео.

Детали: Странные дорожные работы велись возле Арциза в Одесской области. Тут асфальт укладывали прямо во время снегопада на лед.

Об этом поведал исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.

Он сообщил: «Только вот не надо рассказывать о технологиях, позволяющих укладывать а/б смесь при минусовой температуре. Эти технологии я знаю не хуже вашего, а еще я знаю, как подбирается состав этой смеси, применяемые модификаторы, и как это должно перед началом работ быть согласовано технадзором «Службы дорог». Ничего этого исполнителем сделано не было».

В то же время в «Укравтодоре» заявили, что подрядную компанию ООО СК Автострой заблаговременно официально предупредили об ухудшении погодных условий.

Отмечается, что в ходе инспекции инженер «Укравтодора» зафиксировал, что при наличии осадков и минусовой температуре воздуха субподрядная организация проводит работы по устройству асфальтобетонного покрытия на дороге Т-16-27.

Информируется, что поверхность основания, на которую укладывалось асфальтобетонное покрытие, было заснежено и с гололедом: данные показатели противоречат требованиям ГСН.

Резюмируется, что после выявленного инцидента «Укравтодором» было выдано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены.

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