В Сети появились редкие кадры пожелтевшего Черного моря

Главное: После шторма вода в оккупированной россиянами Евпатории окрасилась в желтый цвет.

Детали: В оккупированном Крыму Черное море окрасилось в желтый цвет. Как сообщает канал IZ.RU в Telegram, это произошло в Евпатории.

Как утверждается, причиной такого явления стал шторм, во время которого вода подняла песок и он долго не оседает, окрашивая воду в различные оттенки желтого.

В тему: В середине 2021 года в Одессе позеленело Черное море. Произошло это из-за цветения цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae.