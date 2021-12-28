Жириновский хочет поступить с Украиной так же, как фашисты поступили с СССР

Главное: Одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил о необходимости нанести выборочный удар по Украине в 4 часа утра 1 января, чтобы наказать украинцев.

Детали: Лидер российской лидерально-демократической партии Владимир Жириновский призвал «шарахнуть» по Украине в новогоднюю ночь. Как сообщает Газета.ру, в эфире одного из местных телеканалов он заявил, что будучи президентом, лично отдал бы такой приказ.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить. Но выборочно — наказать их надо кого-то, испугать их надо кого-то», — заявил Жириновский.

Соответствующее видео публикует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео