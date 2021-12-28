Масштабное ДТП заблокировало одну из транспортных артерий Киева

Главное: В результате серьезного ДТП на просп. Лобановского в Киеве движение транспорта по этой дороге оказалось сильно затруднено.

Детали: В Киеве на просп. Лобановского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает канал «Киев оперативный» в Telegram, в результате столкновения оказались перекрыты почти все полосы проспекта.

По всей видимости, автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев об аварии пока нет.

Отметим, что, по данным Google-карт, на данный момент движение на двух участках проспекта по-прежнему затруднено.

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