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Видео-Новости > В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса

В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса

Александр Панько
25.12.21 10:47
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В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса

Главное: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заверила детей в том, что Санта-Клаус доставит подарки по всему миру, поскольку обладает иммунитетом против коронавируса.

Детали: Всемирная организация здравоохранения заверила детей в том, что Санта-Клаус обладает иммунитетом против коронавируса. Как сообщила глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в праздничном видеообращении, опубликованном в Twitter, таким образом, он сможет вовремя доставить подарки для всех детей.

«Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы имели с ним короткий разговор. У миссис Клаус тоже все хорошо, и они как раз сейчас очень заняты», — заявила она, добавив, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мер для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

При этом Керкхове напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции и призвала слушаться родителей и опекунов.

В тему: В 2018 году президент США Дональд Трамп в ходе традиционного рождественского общения с детьми удивился их вере в Санта-Клауса. Какой была реакция ребенка неизвестно, однако журналистов возмутил поступок главы государства. По их мнению, вопрос о существовании Санты относится к тем, которые никто никогда не должен задавать.

Тэги: иммунитет, Всемирная организация здравоохранения, Санта-Клаус, курьезы, коронавирус

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