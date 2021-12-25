В ВОЗ Санта-Клауса официально наделили иммунитетом от коронавируса

Главное: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заверила детей в том, что Санта-Клаус доставит подарки по всему миру, поскольку обладает иммунитетом против коронавируса.

Детали: Всемирная организация здравоохранения заверила детей в том, что Санта-Клаус обладает иммунитетом против коронавируса. Как сообщила глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в праздничном видеообращении, опубликованном в Twitter, таким образом, он сможет вовремя доставить подарки для всех детей.

«Могу вам сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом от этого вируса. Мы имели с ним короткий разговор. У миссис Клаус тоже все хорошо, и они как раз сейчас очень заняты», — заявила она, добавив, что ВОЗ узнала от лидеров ряда стран об ослаблении карантинных мер для рождественского волшебника, чтобы он мог попасть в воздушное пространство.

При этом Керкхове напомнила детям о необходимости соблюдения физической дистанции и призвала слушаться родителей и опекунов.

If a child in your life is worried that #SantaClaus ???? might not be able to travel and deliver presents ???? due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 24, 2021

В тему: В 2018 году президент США Дональд Трамп в ходе традиционного рождественского общения с детьми удивился их вере в Санта-Клауса. Какой была реакция ребенка неизвестно, однако журналистов возмутил поступок главы государства. По их мнению, вопрос о существовании Санты относится к тем, которые никто никогда не должен задавать.