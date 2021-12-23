На Харьковщине появились первые пострадавшие из-за резкого похолодания

Главное: Из-за резкого похолодания в Харькове и области пострадали два человека. В городе открыли пять пунктов обогрева, была организована выездная помощь для застрявших на трассах водителей.

Детали: В Харьковской области резко похолодало. В результате ухудшения погоды пострадали два человека. Об этом заявил директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта, сообщает «Суспильне».

«54-летняя женщина из области длительное время находилась на улице. В Харькове 46-летнего мужчину забрали с улицы Полтавский Шлях в состоянии опьянения, он также длительное время был на улице. В обоих случаях людей доставили в ожоговое отделение больницы скорой и неотложной помощи», — сказал Забашта.

По данным Харьковского регионального гидрометцентра, за два дня температура в регионе опускалась до −18 градусов мороза, такую температуру зафиксировала метеостанция в Великом Бурлуке.

По информации ТСН, в Харькове открыли пять пунктов обогрева. Также была организована выездная помощь для застрявших на трассах водителей.

Синоптики прогнозируют, что с завтрашнего дня морозы в Харьковской области ослабнут.

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