Появилось видео, как в Днепре автомобиль сбил людей на пешеходном переходе

Главное: В Днепре произошло громкое ДТП. Автомобиль сбил людей на пешеходном переходе.

Детали: Вечером минувшей среды, 22 декабря, в Днепре на улице Паникахи произошло резонансное ДТП. Тут людей сбили на пешеходном переходе, пишут местные СМИ.

Уже появилось видео аварии, снятое на камеру наблюдения.

Информируется, что BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на зеленый свет, однако со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в машину.

В результате после удара Subaru отбросило на людей, которых он протащил несколько метров.

О том, насколько серьезно пострадали люди, пока не сообщается.

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